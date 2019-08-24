بدء عملية «إرادة النصر» الرابعة لمطاردة «داعش» في الأنبار

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، مساحة الأراضي المستهدفة في بدء عملية إرادة النصر خلال المرحلة الرابعة لتأمين محافظة الأنبار، غرب البلاد من تنظيم داعش الإرهابي، وتحديد مساحتها، وذكرت الخلية في بيان: إن «عملية إرادة النصر وخلال مرحلتها الرابعة تستهدف تفتيش وتطهير 42946 ألف كيلو متر مربع من المناطق التي تجري فيها هذه العملية ضمن محافظة الأنبار»، وأفادت مصادر أمنية عراقية، بمقتل 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب شرقي قضاء القائم، في إطار العملية العسكرية في الأنبار، وقالت المصادر إن قوات أمنية تمكنت في إطار عملية «إرادة النصر» من قتل أربعة من عناصر من التنظيم الإرهابي، واعتقال أربعة آخرين في منطقة بنيان سحالي، وذكر الفريق الركن عبد الأمير يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان صحفي، أن العملية التي تشارك فيها مختلف تشكيلات القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، تهدف إلى «تطهير وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء والمناطقة المجاورة في محافظة الأنبار».

وفي سياق آخر، ذكر مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، أمس، أن 3 رجال شرطة، بينهم ضابط قتلوا، وأصيب شرطيان اثنان بجروح متفاوتة في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل، وقال النقيب أحمد العبيدي، من شرطة نينوى، إن «انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تقل رجال الشرطة المحلية، ظهر اليوم (أمس)، في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة (60 كم جنوب الموصل)، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، بينهم ضابط برتبة مقدم، وإصابة اثنين آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)».

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لتنظيم داعش الإرهابي الذي ينفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على التنظيم الإرهابي عسكرياً في معظم مناطق البلاد.

من جانب آخر، أفاد مصدر عسكري، أمس، بأن القوات الأمنية عثرت على مخبأ للأسلحة والمتفجرات في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وقال المصدر، إن قوات الفرقة 15 في الجيش العراقي «عثرت بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في مخبأ بمنطقة خانة صور التابعة لقضاء سنجار وأبطلت مفعولها»، لافتاً إلى أن المخبأ «ضم 14 صاروخ قاذفة ضد الدروع والأشخاص، و7 حشوات قاذفة، و3 قنابر هاون وعبوتين ناسفتين، فضلاً عن صاروخ حراري».

وفي السياق، أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية بأن مدنياً توفي أمس متأثراً جراء إصابته بانفجار دراجة مفخخة، أمس الأول، في سوق بقضاء المسيب التابع لمحافظة بابل (10 كم جنوبي بغداد). وبحسب المصادر، فإن أكثر من 37 أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي أحدث أضراراً كبيرة بالسوق.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، إطلاق الصفحة الثالثة لعملية «المخلب» التي بدأتها في مايو الماضي لملاحقة حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمالي العراق. وقالت الوزارة، في بيان، إن الجيش التركي «أطلق عملية المخلب- 3 بمنطقة سينات- حفتانين الحدودية شمالي العراق»، مشيرةً إلى أن العملية تهدف إلى «ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية، والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وحاضناتهم في المنطقة المستهدفة بدعم من الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية». وأطلق الجيش التركي، في 27 مايو الماضي عملية «المخلب-1»، فيما أطلق عملية «المخلب- 2» في 12 يوليو الماضي، بمنطقة «هاكورك» شمال جبل قنديل، المعقل الرئيس لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، وتتهمه باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لشن هجمات داخل أراضيها، وطالبت الحكومة الكردستانية مراراً حزب العمال وتركيا بعدم جعل أراضي الإقليم ساحة حرب، وتجنب إلحاق الضرر بمواطنيه، وأفادت مصادر محلية، أمس، بأن 4 طائرات تركية قصفت عدة مناطق في محيط قضاء زاخو بمحافظة دهوك، وقالت المصادر، إن المقاتلات التركية «قصفت ليلة أمس، وادي بساغا وقرية آلانشين ذات المكون المسيحي في ناحية دركا بقضاء زاخو قرب المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني الذي يتميز بطبيعته الجبلية الوعرة»، مشيرةً إلى أن المقاتلات التركية «استمرت بالتحليق في سماء المنطقة بهدف استطلاعها بعد القصف»، من دون ورود أنباء عما سببه القصف من أضرار أو خسائر.