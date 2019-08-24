«الهلال» يغيث المناطق النائية في حضرموت

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإغاثية في إيصال المساعدات إلى المناطق النائية والمحتاجة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، وذلك ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة التي أطلقتها الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، جراء الأزمة الراهنة. وشرعت الفرق التابعة للهيئة بتوزيع 400 سلة غذائية متكاملة لصالح أهالي قرى ومناطق مديرية ساه النائية في محافظة حضرموت (جنوب شرق)، وذلك في إطار استمرار البرامج الإغاثية التي تستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تعيش أوضاعاً إنسانيةً ومعيشيةً صعبة.

وأفاد مسؤولون في ساه، أن «الهلال» حريص على إيصال المساعدات الإغاثية اللازمة إلى مختلف المناطق النائية والفقيرة التي تعاني أسرها وضعاً صعباً للغاية، مشيراً إلى أن عملية توزيع المساعدات في قرى ومناطق ساه تستهدف أكثر من 2000 فرد، حيث شملت السلال الغذائية الاحتياجات الأساسية من المواد التنموية الضرورية. وأوضحوا أن المساعدات أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر، جراء تدهور اقتصاد البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المجتمعية، موضحاً أن الأشقاء في الإمارات يبذلون جهوداً إغاثية كبيرة، في سبيل تقديم العون والمساندة للمحتاجين والمتضررين في مختلف مناطق حضرموت.

وأشار المسؤولون التابعون للهيئة في حضرموت إلى أن عدد السلال الغذائية، التي جرى توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019، بلغت أكثر من 24129 سلة غذائية، بمعدل 1.949 طن، واستهدفت 120645 فرداً من الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مديريات المحافظة. فيما أشادت الأسر المستفيدة، بجهود الإمارات وذراعها الإنسانية المتمثلة بهيئة الهلال الأحمر، بما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس بشكل مباشر.