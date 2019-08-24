«الحوثيون» ينهبون المعارضين بـ«كتيبة الحارس القضائي»

صنعاء (الاتحاد) واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استغلال القضاء في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، من أجل السيطرة على الممتلكات الخاصة التابعة للمناهضين والمعارضين لسياستها الإجرامية، واستغلالاً لمصالحها الخاصة والعسكرية. وشرعت قوات حوثية تحت مسمى كتيبة «الحارس القضائي» في عمليات نهب 8 شركات خاصة، عقب إصدار أحكام قضائية من محاكم خاضعة لسيطرتها في صنعاء، وتوجيه تهم كيدية في تنفيذ مخططها.

وأفادت مصادر قضائية، أن الميليشيات قامت بإنشاء ما يسمى بـ«الحارس القضائي» في تدخل سافر في اختصاصات السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية القانونية، موضحاً أن تلك الكتيبة قامت بمداهمة ونهب شركات ومؤسسات خاصة تحت مبررات واهية وتهم كيدية، وأشارت إلى أن الحوثيين قاموا بإنشاء هذه الكتيبة كسلاح في تدمير القطاع الخاص ونهب الممتلكات ومصادرة الأموال والأصول.

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي بأنها حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين دون محاكمات حقيقية».

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