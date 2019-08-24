كمين لـ«القاعدة» بدعم «الإصلاح» يستهدف «الحزام الأمني»

بسام عبدالسلام (عدن)

تعرض رتل عسكري تابع لقوات الحزام الأمني في أبين، جنوب اليمن، إلى هجومين إرهابيين أثناء مروره في طريق رئيسي يربط المحافظة بشبوة المحافظة المجاورة التي تشهد اشتباكات منذ أيام على يد ميليشيات حزب «الإصلاح» الإخواني المنخرطة ضمن وحدات عسكرية تابعة للجيش.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن القوة العسكرية التابعة للحزام الأمني كانت في طريقها إلى عتق لإسناد قوات النخبة الشبوانية لكنها تعرضت إلى كمين بعبوة ناسفة فجرها عناصر تنظيم القاعدة لحظة مرورها في الطريق الواصل بين مديريتي مودية والمحفد.

وأشار إلى أن انفجار العبوة أعقبه هجوم مسلح من الإرهابيين على القوة التي تمكنت من السيطرة على الوضع ودحر المهاجمين. وأضاف أن كميناً آخر استهدف سيارة إسعاف كانت تقل عدداً من الجنود الذين أصيبوا جراء الهجوم الأول. وأوضحت مصادر طبية أن الهجومين الإرهابيين أسفرا عن إصابة 5 جنود.

وأكد مصدر في قوات الحزام الأمني لـ«الاتحاد» أن التعزيزات الأمنية تمركزت حالياً في المحفد تمهيداً للتحرك باتجاه شبوة، موضحاً أن هجمات القاعدة ضد القوات المتوجهة إلى عتق لوقف انتهاكات وجرائم ميليشيات الإصلاح تثبت المساندة العلنية بين الجانبي، وأشار إلى أن القوات الأمنية انتشرت في عدد من المناطق الواقعة بين مودية والمحفد وشرعت بتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم، لافتاً إلى أن الحرب على الإرهاب الإخواني والقاعدة وداعش لن تتوقف حتى تأمين كافة المناطق الجنوبية.