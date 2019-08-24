إعلان مرزق منطقة عمليات عسكرية

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

ركزت قوات الجيش الليبي تحركاتها العسكرية أمس في الجنوب لتأمين المدن من بطش الجماعات الإرهابية والمرتزقة الممولين من قطر وتركيا، فيما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية مرزق منطقة عمليات عسكرية، مؤكدة أنه سيتم القضاء على العناصر الإرهابية المرتزقة في المنطقة.

وقال قائد غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد منفور إن سلاح الجو استهدف عدداً من المواقع والأهداف في مدينة طرابلس وضواحيها، إضافة إلى مدينة غريان. وأشار اللواء محمد منفور إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ ضربة على معسكر الكيمياء بتاجوراء، بالإضافة إلى استهداف قوات الوفاق بضربات مباشرة بالعمودية في العزيزية ودك سلاح المدفعية لتمركزات قوات الوفاق في شارع الخلاطات، فضلا عن ضربات أخرى استهدفت ثلاث عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. واتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان بنشر الأكاذيب والشائعات حول عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس، مؤكداً حرص الجيش على حياة المدنيين.

بدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عودة الملاحة الجوية للمطار بعد توقفها لساعات جراء تعرض المطار لقذائف بالتزامن مع رحلة جوية من المدينة المنورة على متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.

إلى ذلك، أكد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة بالجيش الليبي، أن سلاح الجو استهدف قوات الوفاق التي يترأسها أسامة الجويلي، في منطقة الكريمية.

وكشف عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب عن توتر العلاقة بين تيار الإخوان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج. وأوضح أن الخلاف بين تنظيم الإخوان و السراج كانت بدايته، تصريح وزير خارجيته محمد سيالة بخصوص الجيش عندما صرح بأن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي المكلف من البرلمان الليبي، منذ ذلك الوقت وتنظيم الإخوان بالمجلس الاستشاري للدولة يحاول إجبار السراج على تغيير سيالة ولكن العمل الدبلوماسي الكبير الذي كان يقدمه سيالة بحكم خبرته وعلاقاته التي اكتسبها إبان نظام القذافي منع السراج الذي أقنع جماعة الإخوان بعدم التفريط فيه لذلك وافق الإخوان على تأجيل موضوع سيالة إلى أن يستقر الوضع الأمني في طرابلس.