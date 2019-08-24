بريطانيا تعتزم إرسال سفينة حربية جديدة إلى الخليج لتعزيز أمن مرور السفن

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم السبت، إن بلاده تعتزم إرسال سفينة حربية أخرى إلى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية حرية الملاحة، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المنطقة.
وقالت البحرية، إن السفينة الحربية "دنكان" أبحرت من بريطانيا في 12 أغسطس، لتنضم إلى السفينة الحربية "كنت"، مشيراً إلى أن السفينتين ستعملان إلى جانب شركاء دوليين في إطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الأمن البحري، والتي أعلنت بريطانيا، مطلع الشهر الجاري، مشاركتها فيها إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية.
وقال وزير الدفاع بن والاس، إن المملكة المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد، لحماية حرية التنقل كلما تم اختبارها".
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