البحرين والهند تتفقان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"

اتفقت مملكة البحرين وجمهورية الهند على أهمية توطيد علاقات التعاون بينهما والارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مع التأكيد على أهمية تعزيز اللقاءات السياسية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع والتعليم العالي والعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة، وتنمية الروابط بين الشعبين الصديقين في إطار جهود اللجنة البحرينية الهندية المشتركة.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي جرت اليوم بقصر القضيبية، بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني مع نظيره الهندي دولة ناريندرا مودي الذي يزور مملكة البحرين تلبية لدعوة من سموه.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الجانبين شهدا تبادل مذكرة تفاهم حول برنامج التبادل الثقافي لتعزيز العلاقات الثقافية المتجذرة بين البلدين، وإعلان النوايا في مجال تكنولوجيا الفضاء حول تطبيق مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وإعلان نوايا حول انضمام مملكة البحرين للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومذكرة تفاهم بين الشبكة الوطنية للمدفوعات الالكترونية "بنفت" والمؤسسة الوطنية الهندية للمدفوعات "NPCI" لبحث سبل التعاون وربط أنظمة الدفع لتسهيل المدفوعات بين البلدين.

Advertisements

وأشاد رئيس الوزراء البحريني بالجهود التي تقوم بها الهند في تطوير التعاون بين دول القارة الآسيوية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً سموه أن التعاون البنّاء بين الدول والشعوب يشكل مطلباً حتمياً لمواجهة التحديات الراهنة ودعم خطط وبرامج الدول في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الهندي زيارته لمملكة البحرين بأنها فرصة هامة لبحث سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وفتح مجالات جديدة تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين، منوهاً بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم كل ما يعزز من جهود المجتمع الدولي على درب التنمية والأمن والاستقرار.

وقد وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة لرئيس الوزراء البحريني لزيارة جمهورية الهند.