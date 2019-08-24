كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدوك: السودان يحتاج لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، إن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة.

وأكد حمدوك، اليوم السبت، ووفقاً لـ "رويترز" إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.



وقال رئيس وزراء السودان: بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ومع صندوق النقد الدولي لمناقشة إعادة هيكلة الديون.