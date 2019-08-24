كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأردنية على حدود سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصاعدت مساء اليوم السبت، الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأردنية في مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا.

وتجددت الاحتجاجات وأعمال الشغب بالمدينة على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة، إلى جانب ما سماه الأهالي تضييق على تجار المدينة الذين يوصفون بـ"البحارة".

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، قطع شبان للطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، بالمدينة التي تقع شمال الأردن، فيما أرسلت قوات الدرك تعزيزاتها للمدينة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.