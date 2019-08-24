ظريف يهدّد المتظاهرين الإيرانيين ضده في ستوكهولم بـ"أكلهم أحياء"

نظم الإيرانيون في مدن هلسنكي في فنلندا ويوتوبوري وستكهولم في السويد واسلو في النرويج وباريس في فرنسا مظاهرات واسعة النطاق وغاضبة ضد ظريف.



حيث تحولت جولة ظريف إلى الدول الاسكندنافية وفرنسا التي جاءت بهدف إنقاذ النظام من خطر الإطاحة المحتومة وشراء بعض الوقت للهروب من العقوبات الدولية، إلى فضيحة سياسية لوزير خارجية نظام الملالي في مواجهته مظاهرات الإيرانيين أنصار مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وصرخ الإيرانيون في أي بلد زاره ظريف بوجهه وعكسوا مطلب الشعب الإيراني للإطاحة بنظام الملالي اللاإنساني.

كما أدان أنصار مجاهدي خلق أي استرضاء مع النظام من قبل الأطراف الدولية وطالبوا بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وإغلاق سفارات النظام الإيراني في الدول الغربية التي هي أوكار إرهابية.