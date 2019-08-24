كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يهدّد المتظاهرين الإيرانيين ضده في ستوكهولم بـ"أكلهم أحياء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث تحولت جولة ظريف إلى الدول الاسكندنافية وفرنسا التي جاءت بهدف إنقاذ النظام من خطر الإطاحة المحتومة وشراء بعض الوقت للهروب من العقوبات الدولية، إلى فضيحة سياسية لوزير خارجية نظام الملالي في مواجهته مظاهرات الإيرانيين أنصار مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وصرخ الإيرانيون في أي بلد زاره ظريف بوجهه وعكسوا مطلب الشعب الإيراني للإطاحة بنظام الملالي اللاإنساني.
كما أدان أنصار مجاهدي خلق أي استرضاء مع النظام من قبل الأطراف الدولية وطالبوا بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وإغلاق سفارات النظام الإيراني في الدول الغربية التي هي أوكار إرهابية.
وهددهم بأكلهم أحياء من قبل مرتزقة النظام. وعقب هذا التهديد، ردد المتظاهرون الإيرانيون في باريس شعارات مثل ظريف المجرم، آكل لحوم البشر ، يوم الحساب قادم.
تظاهر الإيرانيون وأنصار المقاومة في مسيرة في باريس أمس يوم الجمعة، احتجاجًا على وجود وزير خارجية الدكتاتورية الفاشية في ميدان تروكاديرو في باريس.
وهتف أنصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية:
• ظريف المجرم ، آكل لحوم البشر ، يوم الحساب قادم
• ظريف إرهابي، اسمه في القائمة
• مبرر جرائم الملالي، ارحل من هنا
• جواد ظريف مخادع ، عدو الشعب الإيراني
• نناضل، نموت ، ونستعيد إيران
• اليد المشدودة بيد الملالي اليوم، هي أيضًا شريكة في جريمة هؤلاء الملالي
• جواد ظريف مجرم عدو إيران
• يجب إغلاق سفارة الملالي