كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، اليوم السبت، على أوسع عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي العراق.

ورافق الغانمي للإشراف على العملية التي انطلقت فجر اليوم السبت، كبار القيادات العسكرية في وزارة الدفاع والعمليات المشتركة، وقادة القوات وهيئات الركن، لإدارة انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة ضمن هذه العملية.

وتشهد هذه العملية مشاركة قوات قيادتي عمليات الأنبار، والجزيرة، والبادية، والفرق العسكرية المنضوية تحتها بالإضافة إلى قيادة حرس الحدود، ولواء المغاوير، ومديرية شرطة الأنبار، والحشد العشائري، وبدعم وإسناد من قبل قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أن "هناك تنسيق تنسيق عالي بين القطعات المشاركة في عملية إرادة النصر من أجل تحصين الحدود العراقية السورية".