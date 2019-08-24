كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعتزم إرسال سفينة حربية جديدة إلى الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت، سفينة حربية جديدة إلى مياه الخليج العربي تحمل اسم (إتش.إم.إس.ديفندر) لحماية السفن التجارية، حيث التوتر على أشده مع إيران.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن السفينة ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان ملاحة السفن في الشرق الأوسط بأمان.

وأعلن وزير الدفاع بن والاس أن بريطانيا مستعدة لحماية حرية الملاحة في كل مرة تتعرض للخطر.

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وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية قاسية على طهران.

وزاد التوتر هذا الصيف مع الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج، نسبت إلى إيران.

واحتجزت إيران، في 19 يوليو الماضي، ناقلة النفط السويدية "ستينا أمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، بعد 15 يوما على حجز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" قبالة سواحل جبل طارق.