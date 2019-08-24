كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي النيل الأبيض بالسودان يعلن مدينتين منطقتي كوارث جراء السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن والي النيل الأبيض (إلى الجنوب من الخرطوم) المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي، محليتي "أم رمته" و "السلام" منطقتي كوارث، كونهما الأكثر تضررا جراء السيول والفيضانات التي اجتاحتهما، وسببت انهيار أكثر من 21 ألف منزل.

وقال والي النيل الأبيض، في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الولاية والمؤسسات والمنظمات الخيرية قدمت ما في وسعها من إمكانيات، إلا أنها لم تكف الحاجة الفعلية والمتجددة للمتأثرين بالسيول، موجها نداء استغاثة واستنفار عاجل لكافة المنظمات الوطنية والأجنبية والحكومة المركزية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالسيول والأمطار .

وأضاف أن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بعدد من المحليات يفوق إمكانيات الولاية والعون الذي تم تقديمه حتى الآن، موضحا أن ما حدث بالنيل الأبيض جراء السيول والأمطار يعد مأساة حقيقية تتطلب تضافر كافة مكونات المجتمع المدني للخروج من هذه الأزمة.