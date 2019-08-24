الدوري الإسباني.. بلد الوليد بجبر الريال على اقتسام النقاط

تعثر فريق ريال مدريد، اليوم السبت، أمام ضيفه بلد الوليد، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني.

فبعد أن حسم التعادل السلبي مجريات الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو، نجح الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 82 من الجولة الثانية، في افتتاح حصة التسجيل للريال، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 8 دقائق، حين نجح سيرجيو غوارديولا نافارو في تعديل الكفة للزوار، منهيا المباراة بلاغالب ولا مغلوب.

تعادل منح نقطة لكل فريق، ليصبح الفريقين معا في وصافة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط لكل منهما، متخلفين بنقطتين عن اشبيلية المتصدر بست نقاط، الفائز أمس على مضيفه غرناطة بهدف للاشيء.