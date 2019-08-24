كاظم الساهر «أعزب» من جديد.. الفنان العراقي فسخ خطوبته من التونسية سارة مقني

ذكرت تقارير إعلامية أن الفنان العراقي، كاظم الساهر، فسخ خطوبته التي كان قد أعلن عنها قبل مدة، على التونسية سارة مقني.

وحسب معلومات قال موقع «النهار» اللبناني، إنها خاصة، فإنه بعد مرور نحو عام على إعلان الفنان كاظم الساهر خطوبته على التونسية سارة، يبدو أن الأمور بينهما وصلت إلى خط النهاية، وانفصلا عن بعضهما منذ أكثر من عشرة أيام، وتحديداً بعد حفله الذي أقامه في الأردن أخيراً.

وأشار الموقع إلى أن كاظم الساهر كان قد أنهى حفلات الصيف حيث كان آخر حفل له في السعودية ضمن «موسم السودة» والذي سيغيب بعده لفترة طويلة لأخذ فترة راحة واستجمام، وللتفرّغ لاختيار أغانيه الجديدة ووضع ألحانها، وهو ما وُصف باعتزال مؤقت للساهر.

وكان الفنان العراقي قد كشف خلال إحدى حفلاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن خبر ارتباطه بفتاة تونسية تدعى سارة مقني.

إذ قال إنه وعد جمهوره بألا يتزوج، وتابع: «بعدني ما اتزوجت بس لبستها خاتم خطوبة»، مؤكداً أنه وعد جمهوره سابقاً ووعدها أنه عندما يتزوج سيعلن الخبر، فيما اعتذر لجمهوره الذي يراسله حول الموضوع لأنه لم يتزوج بعد.