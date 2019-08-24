شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يُغيث المخا بالأدوية لمواجهة الأوبئة والان مع التفاصيل
أمدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، مستشفى المخا العام بكميات من الأدوية لتمكينه من مواجهة الأوبئة فيها، بعد هطول الأمطار بغزارة وانشار برك المياه الآسنة.
وقال مدير مديرية المخا سلطان محمود، حسب ما نقل موقع "2 ديسمبر" الإخباري، إن دعم المستشفى الذي يستقبل المرضى من عدة مديريات سيساهم في التصدي لأي أوبئة ناتجة عن سيول الأمطار، وبرك المياه الآسنة.
من جانبه قال مدير مكتب الصحة في المخا أمين الشاذلي، إن كمية الأدوية المقدمة الهلال الأحمر الإماراتي خاصة بالحميات، والإسهالات المائية، والكوليرا، والملاريا.
وأعلن الشاذلي، تسجيل عدد محدود من الحالات ااتي يشتبه في إصابتها بالكوليرا، إلى جانب حالات الإسهال المائي، والملاريا، وحمى الضنك.
ويأتي دعم مستشفى المخا من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بعد يومين من رفدها مستشفى حيس العام ومراكز صحية أخرى بالأدوية ضمن الحملة الدوائية المستمرة بالساحل الغربي.
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