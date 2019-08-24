بالصور.. مصرع ثلاثة اشخاص واصابة رابع بحادث جنوب بغداد

اعلن مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر رشيد القصاب، السبت، عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة رابع بحادث سير جنوب بغداد.

وقال القصاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حادث مروري مروع ومؤسف وقع ضمن منطقة الدورة قرب ساحة علوة الرشيد بين ثلاثة مركبات حمل الاولى كيا بنكو بيك اب ابيض والثانية كيا فونتيرا بيك اب ازرق والثالثة مرسيدس تنكر ابيض"، مبينا انه "تم توجيه دورياتنا الى محل الحادث واجراء الكشف على محل الحادث".

واضاف ان "سائق المركبة الثالثة كان متوجه من ساحة علوة الرشيد بأتجاه جسر بغداد وكان يقود مركبته بسرعة وفجأة فقد السيطرة على المركبة مما ادى الى الانتقال الى الجهة المعاكسة وصدمه المركبة الاولى ومن ثم المركبة الثانية"، مشيرا الى ان "الحادث اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص كانوا داخل المركبة الثانية واصابة سائق المركبة الاولى بجروح".

وتابع انه "رغم كل مناشداتنا اليومية الموجهة لكل سائقي المركبات وعبر كل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن قبل ضباط اعلام المرور بالالتزام الطوعي بتعليمات المرور وخاصة السرعة وعدم تجاوز الحدود المسموح بها، لكن مع كل الاسف قسم من السواق لا يهتم بهذه التوجيهات".

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يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.