القبض على متهم ينتحل صفة طبيب في أيمن الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة طبيب في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من مديرية ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد التحري وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة، من القاء القبض على متهم ينتحل صفة دكتور اخصائي امراض قلبية وباطنية ويمارس مهنة طبيب القلبية في عيادة داخل سوق منطقة موصل الجديدة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".



وأضاف معن، أنه "بعد التعاون الكبير مع مكتب المفتش العام لدائرة صحة نينوى وتقديمهم المعلومات اللازمة تم القبض عليه في عيادته وكشف هويته الحقيقية وتبين بأنه يحمل هوية أحوال مدنية مزورة وشهادة ممارسة مهنة ايضا مزورة وبعد التعمق بالتحقيق معه وتدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا اعترف بأنه مارس مهنة طبيب باطنية في محافظتي بغداد وصلاح الدين في وقت سابق،. بعدها انتقل الى مدينة الموصل، وقد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".

