ليفربول يهزم ارسنال بثلاثية في البريميرليج

رياضة 2019-08-24 | 20:22 المصدر: 1,120 مشاهدة انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على أرسنال 1-3 مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز الكاميروني جويل ماتيب (41) والمصري محمد صلاح (49 من ركلة جزاء و58) أهداف ليفربول، فيما سجل الأوروجوياني لوكاس تورييرا هدف أرسنال الوحيد (85). وبهذا الفوز، يرفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية منذ بداية المسابقة، أما أرسنال فتجمد رصيده عند 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين له في المسابقة.



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