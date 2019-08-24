2019-08-24 | 20:22
المصدر:
1,120 مشاهدة
انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على أرسنال 1-3 مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذا الفوز، يرفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية منذ بداية المسابقة، أما أرسنال فتجمد رصيده عند 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين له في المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يهزم ارسنال بثلاثية في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.