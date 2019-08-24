العصر الذهبي للعلاقات الإماراتية الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاقات وطيدة تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بنيت على أسس مشتركة تشمل جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بدأت منذ قيام الاتحاد؛ حيث كان لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، طيب الله ثراه، دور بارز في توطيد العلاقات الإماراتية الهندية منذ أول زيارة رسمية له إلى نيودلهي عام 1975.

الرؤى المشتركة بين البلدين أسهمت في تكوين شراكة استراتيجية شاملة جمعت دولة الإمارات وجمهورية الهند، ونتجت عنها زيارات متبادلة وجهود مشتركة وتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم شملت قطاعات سياسية واقتصادية ضمت الطاقة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والاستثمارات والبنية التحتية من أجل غد مشرق.

زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الثالثة إلى دولة الإمارات تعد تتويجاً للعصر الذهبي للعلاقات بين الدولتين، في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة.

ولم تقتصر العلاقات الإماراتية مع الهند على الإطار الرسمي فحسب، لا سيما أن الجالية الهندية هي الأكبر في دولة الإمارات؛ حيث بلغ عددها نحو 3.3 مليون فرد، فيما تتزايد حركة الأفواج السياحية والعلاجية بين البلدين، لتؤكد يوماً بعد يوم أن الإمارات والهند يد واحدة في الرخاء والشدة من أجل مستقبل أفضل.