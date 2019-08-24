الهند والبحرين تتفقان على تطوير العلاقات إلى "شراكة استراتيجية"

اتفق الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، على ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عقدت بقصر القضيبية، اليوم السبت، على خلفية زيارة مودي إلى البحرين، أهمية توطيد علاقات التعاون بين البلدين، وشددا على أهمية تعزيز اللقاءات السياسية رفيعة المستوى، والتعاون في مجال الدفاع والتعليم العالي والعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتنمية الروابط بين الشعبين.



وعقد رئيس الوزراء البحريني اجتماعاً مع نظيره الهندي، وشدد خلال اللقاء على أهمية الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بالبلدين في الوصول إلى تفاهمات تعزز من الشراكة بينهما في شتى القطاعات.





من جانبه، اشاد رئيس وزراء الهند بجهود نظيره البحريني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.



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وأشاد بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في مختلف المجالات وما قطعته من أشواط كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها مزيداً من الرفعة والازدهار.



ووجّه مودي الدعوة لرئيس وزراء البحرين لزيارة الهند، معرباً عن شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وشعباً على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.



وخلال المباحثات، أعرب الجانبان عن تطلعهما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأكدا أهمية تعزيز الاستثمارات البينية بين البلدين، من خلال مواصلة جهود تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للبلدين.





وشهدا تبادل مذكرة تفاهم بين البلدين وإعلان نوايا في عدد من المجالات، وتضمنت برنامج التبادل الثقافي لتعزيز العلاقات الثقافية المتجذرة بين البلدين، وإعلان النوايا في مجال تكنولوجيا الفضاء واستخداماتها في الأغراض السلمية، وإعلان نوايا أيضاً حول انضمام مملكة البحرين للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.



وتبادلا أيضاً مذكرة التفاهم بين الشبكة الوطنية للمدفوعات الإلكترونية البحرينية (بنفت) والمؤسسة الوطنية الهندية للمدفوعات NPCI لبحث سبل التعاون وربط أنظمة الدفع لتسهيل المدفوعات بين البلدين.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي غادر في وقت سابق السبت دولة الإمارات العربية في ختام زيارة رسمية قام بها إلى البلاد.

