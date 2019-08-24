الان تتابع وزير الإعلام اليمني: الحكومة ماضية في حفظ السلم الأهلي وردع التمرد المسلح للانتقالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحكومة ماضية في حفظ الأمن والسلم الأهلي وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي.
وأضاف الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لاطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة.
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