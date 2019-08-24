السعودية تحتل المركز الـ 7 عالميًا في معدل السعادة

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أظهرت دراسة عالمية، أن المملكة تحتل المرتبة السابعة عالميا في معدل سعادة البالغين بنسبة 78 %، بينما المتوسط العالمي 64 %.

وجاء الدين والصفاء الروحي، والصحة والرفاهية البدنية، من أبرز العوامل التي جعلت المملكة في تلك المرتبة. وبينت الدراسة أن البلدان التي لديها أعلى معدل للبالغين سعداء للغاية هي أستراليا والسعودية.

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