العمل السعودية تعلق على فيديو إلقاء الأرز في الصرف الصحي

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
علق خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، على مقطع الفيديو الذي يظهر خلاله إلقاء الأرز في الصرف الصحي.
وأكد ” أبا الخيل ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان.
وأكد في تغريدة له، أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب بحق هذه الجمعية وجميع الجهات المخالفة والتي تتسبب في إهدار المواد الغذائية.
وانتشر مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات كبيرة من الأرز في مياه الصرف الصحي، فيما علقت جمعية بر الخيرية المتهمة في هذا الأمر أن الأرز من ضمن 100 سلعة غذائية تم إتلافها بمحضر رسمي؛ بسبب هطول الأمطار عليها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.