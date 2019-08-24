شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الحكومة ماضية في ردع التمرد المسلح لـ«الانتقالي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الحكومة ماضية في حفظ السلم الأهلي وردع التمرد المسلح للانتقالي. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الحكومة ماضية في حفظ السلم الأهلي وردع التمرد المسلح للانتقالي. وأشار الإرياني إلى أنه سيتم التحرك في الأمم المتحدة لإطلاعها على التطورات التي تُعمِّق الأزمة اليمنية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: الحكومة ماضية في ردع التمرد المسلح لـ«الانتقالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.