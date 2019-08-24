الدفاع التركية: مركز العمليات المشترك التركي الأميركي في سوريا بدأ العمل

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن "مركز العمليات المشترك" التركي الأميركي لتنسيق كيفية إقامة "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا، يعمل "بكامل طاقته".

وأوضح أكار في حديث لوكالة الأناضول الرسمية، أن أول رحلة مشتركة في مروحيّة ستجري بعد ظهر السبت.

وكان تعهّد ​أكراد سوريا​، ببذل كل الجهود لإنجاح مساعي ​واشنطن​ و​أنقرة​ بشأن إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا على طول الحدود مع تركيا.

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