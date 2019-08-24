أعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" للشؤون الادارية ​رومل صابر​ أنه "بعدما أدى مهمته طوال السنين الأربع الماضية بإخلاص وتفان، ونظرا لإيمانه الشديد بمبدأ المداورة وثقافة الإستمرارية الديمقراطية، ورغبة منه بإفساح المجال أمام الرفيقات والرفاق الطامحين بالترشح لهذا المنصب، قرر صابر عدم الترشح للمنصب من جديد، آملا في ان يستكمل الفريق المقبل ورشة مأسسة التيار التي ساهم في اطلاقها بزخم خلال توليه مسؤولياته الإدارية، والتي يفتخر بإنجازاتها مع كل الأشخاص الذين ساهموا معه في تحقيقها"، مؤكداً انه "في المرحلة المقبلة سيبقى صابر ناشطا في "التيار الوطني الحر" والى جانب رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وطبعاً إلى جانب الرئيس المؤسس العماد ​ميشال عون​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب رومل صابر: قرر عدم الترشح لمنصب نائب رئيس التيار لإفساح المجال للآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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