الشامسي من محمية أرز الشوف: نأمل كل الخير والإستقرار والأمان للبنان

نظمت سفارة ​الإمارات​ العربية المتحدة "رحلة عام التسامح 2019"، إلى ​محمية أرز الشوف​، حيث غرس السفير ​حمد الشامسي​ شجرة أرز في المحمية حملت اسم "شجرة التسامح".

وتحدث الشامسي معربا عن سروره "بمبادرة اليوم، المكملة للمبادرات السابقة، لنجعل العالم يرى العيش المشترك في هذا البلد، الأمر الذي نركز عليه في كل المحافل الدولية".

وقال: "إننا معنيون بالمبادرات في هذا البلد الفريد من نوعه، وهي رسالة من دولة الإمارات للتسامح وكي نكون يدا واحدة في ظل الظروف والمتغيرات التي تحيط ببلداننا والبعض منها نتيجة الطائفية، علنا هنا نزرع مع الأطفال شعار التسامح من خلال شجرة الغاف التي كان الشيخ زايد رحمه الله، يوليها أهمية كبيرة، والتي تعيش في مختلف الظروف، آملين كل الخير والإستقرار والأمان لهذا الوطن، وإن شاء الله يبقى بألف خير للأجيال الواعية وبما يحصل من متغيرات حولنا".

بعدها أولم الشامسي على شرف المشاركين في الرحلة، في مطعم "شلالات الباروك"، حيث قدم دروعا تكريمية للاعلاميين ولرجال الدين المشاركين.

وكان الشامسي والمشاركون في الرحلة قد زاروا قلعة موسى المعماري في ​دير القمر​، وجالوا في أرجائها برفقة الفنان زياد موسى المعماري ووالدته، مطلعين على المحتويات وما تمثله من تراث.