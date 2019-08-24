جريمة قتل بشعة..عائلة الضحية: “ربطوه بقنبة العيد وسدو ليه فمو وحطو تحته جوج بوطات”! – فيديو 

اهتزت مدينة بني ملال، أمس الجمعة، على خبر مقتل رجل في الخمسينيات من عمره داخل منزله بطريقة بشعة، إذ تم العثور عليه مكبلا بحبل بعد أن أضرم النار في بيته.

وكشفت عائلة الضحية في حديثها لـ”اليوم 24″، أن القاتل قام بربط الهالك بواسطة حبل داخل المنزل، قبل تنفيذ جريمته البشعة، ليعمد بعدها على وضع قنينتين “بوطة” تحت الهالك لإخفاء معالم جريمته.

وأضافت العائلة في حديثها، أن القاتل أضرم النار إخفاء معالم الجريمة