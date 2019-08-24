محمد صلاح يقود ليفربول لهزم آرسنال والانفراد بصدارة “بريميرليغ”

قاد الدولي المصري محمد صلاح، اليوم السبت، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي.

وأنهى “الريدز” الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، أحرزه جويل ماتيب في الدقيقة 41، قبل أن يظهر النجم المصري محمد صلاح في الجولة الثانية من المباراة التي احتضنها ملعب “أنفليد”، ويوقع الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 49 عن طريق ركلة جزاء، و58 على التوالي، بينما قلص لوكاس توريرا الفارق لآرسنال في الدقيقة 85.

وفض ليفربول عقب هذا الانتصار، شراكة الصدارة التي كان يحتلها مع “الغانرز”، بعدما رفع رصيده إلى النقطة التاسعة، محققا العلامة الكاملة بثلاث انتصارات متتالية.