الدوري الإيطالي.. اليوفي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على مضيفه بارما

عاد فريق يوفنتوس اليوم السبت، بالفوز من أرض مضيفه بارما، بهدف دون مقابل، برسم أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وتمكن المدافع جورجينو كيليني من إحراز هدف المباراة الوحيد للسيدة العجوز في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، وهو الهدف الذي حافظ عليه بطل إيطاليا في باقي دقائق المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب اينيو تارديني، لينجح اليوفي في تحقيق أول ثلاث نقاط من أول مباراة في موسمه الجديد.

ويسعى اليوفي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري إلى الحفاظ على تربعه على عرش “الكالشيو”، الذي حققه في المواسم الثمانية الماضية، كما يطمح الفريق إلى الظفر بدوري أبطال أوروبا، الذي غادر منافساته الموسم الماضي من ربع النهائي على يد أجاكس أمستردام الهولندي.