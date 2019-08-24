أكادير تفوز بجائزة أفضل مدينة صديقة للبيئة في العالم الإسلامي

فازت أكادير، بجائزة الإدارة البيئية في العالم الإسلامي دورة 2018/ 2019، وفق ما أعلن عنه عمدة المدينة صالح المالوكي.

وتوصل المالوكي، برسالة من طرف محمد الغماري مدير أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام والمؤتمرات الوزارية المتخصصة بالإسيسكو.

وقال المسؤول بالمنظمة الإسلامية أنه “في إطار الإعلان عن نتائج جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، يطيب لي أن أحيطكم علما بفوز مدينة أكادير بالمركز الأول، مناصفة مع مدينة سلطان بكازاخستان، عن فرع أفضل مدينة صديقة للبيئة”.

وأضاف منسق الأمانة العامة لجائزة المملكة العربية السعودية، أنه “إذ نهنئكم بهذا الفوز ونشكركم على مشاركتكم المتميزة، فإنه يسعدني إبلاغكم بأنه سيتم تسليمكم هذه الجائزة يوم 2 أكتوبر 2019، خلال حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة الذي سينعقد في مقر الإيسيسكو بالرباط، يومي 2 و3 أكتوبر بحضور وزراء البيئة في الدول الإسلامية”.

وتحققهدف الجائزة، إلى تكريم أفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة وفق ما دعت إليه “الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.