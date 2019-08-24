افتتاحُ أكبر مسجد في أوروبا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت السلطات في جمهورية الشيشان الروسية، أمس الجمعة، ما قالت إنه أكبر مسجد في أوروبا، لافتةً إلى أنه يتّسع لأكثر من 30 ألف مصل، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
وجاء افتتاح المسجد الذي أُطلق عليه اسم النبي محمد، والذي زُيّن بالرخام؛ في حفل كبير حضره مسؤولون محليون وأجانب.
وقال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المسجد الذي أقيم في بلدة شالي التي يقطنها 54 ألف نسمة وتقع على مشارف العاصمة جروزني، "فريد في تصميمه وأخاذ في حجمه وجماله".
ووصفت السلطات الشيشانية المسجد بأنه "أضخم وأجمل" مسجد في أوروبا، وزرعت السلطات حدائق المسجد بالزهور، وشملت نوافير. وقالت السلطات إن الحدائق يمكن أن تتسع لسبعين ألف مصل آخرين.
وعمل قديروف الذي عيّنه بوتين لحكم الشيشان ذي الأغلبية المسلمة على إحياء الإسلام في الجمهورية، وشمل ذلك بناء عدد كبير من المساجد.
وفي عام 2008، أزاح الستار عن مسجد قلب الشيشان الذي يتسع لعشرة آلاف مصل في جروزني التي خربتها حربان بين موسكو وانفصاليين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1991.
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