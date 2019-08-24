تشيلسي يحقق فوزه الأول في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق تشيلسي فوزا بشق الأنفس على مضيفه نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من اللاعبين تامي أبراهام (هدفان) وماسون مونت، وفي المقابل سجل هدفي نوريتش سيتي تود كانتويل وتيمو بوكي.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر بالتقاسم مع وست هام يونايتد، في حين تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 3 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

شهدت المباراة بداية قوية من الفريقين، حيث نجح تشيلسي في التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، بعد هجمة مرتدة منظمة وصلت إلى الجانب الأيمن لسيزار أزبيلكويتا، الذي أرسل عرضية متقنة لتامي أبراهام، ليسددها الأخير أرضية زاحفة بقدمه اليمنى في شباك تيم كرول.

ولم يحتج نوريتش سيتي لأكثر من 3 دقائق فقط، حتى يدرك هدف التعادل عبر تود كانتويل، بعد سلسلة من التمريرات في منطقة الجزاء، انتهت بتمريرة من المهاجم تيمو بوكي لكانتويل، الذي سجل في شباك الحارس كيبا.

وسجل البلوز الهدف الثاني سريعا، في الدقيقة 17 عبر ماسون مونت، حيث مرر كريستيان بوليسيتش كرة سحرية إلى الإنجليزي الشاب، الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ، قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وكاد تشيلسي أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 25، بعد رأسية قوية من المدافع كريستينسن، إلا أن كرول تصدى لها ببراعة.

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وعادل نوريتش سيتي النتيجة في الدقيقة 30، بعد تمريرة من ميليانو بوينديا للمهاجم الفنلندي تيمو بوكي، خلف المدافع كورت زوما، حيث انفرد بكيبا من الجانب الأيمن، مسددًا كرة أرضية لمست أصابع الحارس الإسباني، قبل أن تسكن الشباك.

وسيطر تشيلسي على المباراة بصورة تامة، في الدقائق الـ15 الأولى من الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 68 الخطورة الأولى لنوريتش، عبر هداف الفريق بوكي، الذي سدد كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، تصدى لها كيبا.

وسجل أبراهام الهدف الثاني له في المباراة، والثالث لتشيلسي، في الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة طولية من كوفاسيتش، لينطلق ويصوب كرة أرضية متقنة من خارج منطقة الجزاء في شباك كرول.

وسعى نوريتش لإدراك هدف التعادل للمرة الثالثة، فمن ركلة ركنية ارتقى المدافع بن جودفري في الدقيقة 72، ليسدد رأسية ارتطمت بالعارضة.

وألغى حكم المباراة مارتن أتكينسون هدفا لتشيلسي، في الدقيقة 78، عبر زوما، بعد مخالفة من جيرو مع الحارس كرول.

وكاد باركلي أن يسجل الهدف الرابع، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حيث صوب كرة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية، قبل أن تنتهي المباراة بفوز ثمين لتشيلسي (3-2).