مأساة حفل "سولكينغ" تطيح بمدير الأمن الوطني بالجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، السبت، قارة بوهدبة المدير العام للأمن الوطني (الشرطة)، بعد مقتل 5 شباب في حفل فني وإصابة آخرين، الخميس الماضي، للفنان العالمي "سولكينغ" ذي الأصول الجزائرية.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً أعلنت فيه أن "رئيس الدولة (الجزائرية) أقال المدير العام للأمن الوطني قارة بوهدبة"، وعين العميد المتقاعد خليفة أونيسي خلفاً له.





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وأطاحت مأساة ملعب 20 أغسطس بوسط العاصمة الجزائرية بوزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي التي قدمت استقالتها، إضافة إلى سامي بن الشيخ المدير العام للديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي أقاله رئيس الوزير الجزائري الجمعة.

وشغل المدير العام الجديد للأمن الجزائري عدة مناصب في الشرطة الجزائرية، كان من أبرزها مدير شرطة الحدود ومراقب شرطة، وأحيل إلى التقاعد سنة 2012.

وتولى المدير العام للشرطة الجزائرية المقال مهامه على رأس أكبر جهاز أمني في البلاد في فبراير/شباط الماضي، خلفاً للعقيد مصطفى لهبيري الذي أقاله الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.