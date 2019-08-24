مقتل جندي تركي في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة هكاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء السبت، أن جندياً قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة تشوكوركا بمنطقة هاكاري.

من جانبها، زعمت وزارة الدفاع في بيان أن الجندي قتل نتيجة قنبلة ألقتها عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة تشوكوركا بهكاري.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو/تموز من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها على عناصر الأمن والجيش.

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وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

ويطالب حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية.

وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.