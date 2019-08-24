مقتل وإصابة 13 شخصا بانفجار سيارة شمالي سوريا

قتل شخصان وأصيب 11 آخرون، السبت، في انفجار سيارة بمدينة إدلب الواقعة شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن سيارة ملغومة انفجرت في حي القصور بمدينة إدلب التي تسيطر عليها أجزاء كبيرة منها الجماعات الإرهابية وتعد آخر معاقلها.

ونفذت قوات الحكومة السورية هذا الأسبوع غارات جوية كثيفة في إطار هجوم جديد للسيطرة على المنطقة، كما أحرزت تقدماً في جنوب إدلب وحماة القريبة منها، مما فجّر موجة نزوح جديدة للمدنيين.

واستعادت القوات السورية بدعم من روسيا، أمس الجمعة، عدة بلدات كانت قد فقدتها في أوائل فترة الحرب المستمرة من ثماني سنوات، لتطرد آخر مجموعة مسلحين من ريف حماة.

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وتخضع محافظة إدلب ومحيطها؛ حيث يقطن نحو 3 ملايين شخص، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه بعد.





وتعد منطقة إدلب السورية معقلاً للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، واتهمت روسيا تركيا مراراً بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش السوري شن عمليات عسكرية مكثفة ضد أوكار المجموعات الإرهابية ومحاور تحركاتها وخطوط الإمدادات في قرى عابدين وكفر نبودة وكفر سجن بريفي إدلب وحماة، فيما تدور منذ أسابيع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب.

وحققت قوات الجيش السوري تقدماً ميدانياً في ريف حماة الشمالي، إلا أن الفصائل الإرهابية المدعومة من أنقرة تشن بين الحين والآخر هجمات واسعة ضد مواقع النظام، تسفر عن معارك عنيفة؛ حيث وفرت سيطرة الجيش التركي على العديد من القرى في إدلب بيئة آمنة لتنظيمات إرهابية على رأسها "جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وفلول تنظيم داعش، وفصائل أخرى موالية لأنقرة.