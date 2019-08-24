سجن مرشح رئاسي تونسي بتهم فساد مالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ تونس قال متحدث قضائي في تونس إن محكمة الاستئناف بالعاصمة أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن بحق المرشح الرئاسي نبيل القروي وشقيقه غازي، لتهم ترتبط بفساد مالي. وقال المتحدث صابر الحرشاني لوكالة الأنباء التونسية إن المحكمة أصدرت أيضا قرارا بحظر سفر الأخوين وتجميد أموالهما مع إمكانية الطعن في القرارات في أجل 10 أيام. وصدرت القرارات بعد النظر في شكوى تقدمت بها جمعية «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد لاتهامها نبيل القروي وشقيقه غازي بتبييض أموال وبالتهرب الضريبي.



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