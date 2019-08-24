ناقلة النفط الإيرانية المخالفة تتجه إلى تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن

غيرت ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» التي كانت تسمى في السابق «جريس 1»، وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقدرت الوكالة أن تصل الناقلة الإيرانية إلى ميناء مرسين التركي ظهيرة 31 أغسطس الحالي، بعد أن تم احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني في الرابع من يوليو الماضي لنقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيجري التعامل معه بوصفه دعما للإرهاب.