السيسي يعرض رؤية أفريقيا في مجموعة السبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن كلمة السيسي أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وحسب المتحدث يلتقي السيسي على هامش فعاليات القمة بعدد من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.