ترمب يلتقي ميركل ويتوعد بمعاقبة فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عددا من اللقاءات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة في قمة السبع الكبرى التي انطلقت بمدينة بياريتز الفرنسية أمس وتستمر للغد، يتقدمها لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وهبطت طائرة ترمب ظهر أمس في بوردو، وفقا لما صرح به مراسلون رافقوا الرئيس على متن الطائرة، قبل أن يستقل طائرة صغيرة لمواصلة رحلته إلى منتجع بياريتز.

وقبل الإقلاع من واشنطن كان ترمب انتقد مجددا وبحدة الضريبة الرقمية التي فرضتها فرنسا، وتوعد باريس بعواقب، وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جمركية «لم يرها الفرنسيون من قبل» على النبيذ الفرنسي.

وبحسب تصريحات صادرة عن البيت الأبيض، يعتزم ترمب الحديث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الضريبة التي أقرتها فرنسا، وذلك خلال لقاء ثنائي في بياريتز، وترى الولايات المتحدة أن الضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية.