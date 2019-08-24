مقتل شخص في اشتباك بالأيدى فى هولندا بعد الاشتباه في اعتدائه على فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسن (هولندا) - (د ب أ):

قتل شخص بعد وقوع ما يشتبه في تعديه جنسيا لفتاة في هولندا خلال مشاجرة مع آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية (أ ن ب) إن السلطات ألقت القبض على خمسة رجال على خلفية الجريمة.

وأضافت الوكالة إنهم اشتبهوا في قيام الشخص المقتول بالتعدي على فتاة بمدينة أسن (مقاطعة درينته) بالقرب من ساحة ألعاب.

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وتجري الشرطة تحقيقات على خلفية عملية القتل وعلى احتمال وقوع جريمة جنسية.

وذكرت الشرطة أنها تم إبلاغها بعد أن سمع الشهود صرخات إستغاثة.

ووجدت الشرطة عند ساحة لعب رجلا فاقد الوعي إضافة إلى خمسة رجال آخرين، مشيرة إلى أن محاولة إعادة التنفس له ظلت بلا نجاح.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة آر تي في التلفزيونية إن الرجال الخمسة ربما حاولوا الإمساك بالمشتبه فيه حتى تصل الشرطة، الأمر الذي حدث خلال اشتباك بالأيدي.