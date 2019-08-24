بعد احتجازهم شهر كامل.. السلطات الليبية تُخلي سبيل عمال المنيا الستة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أخلّت السلطات الليبية، اليوم السبت، سبيل 6 من أبناء مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، عقب مرور شهر على احتجازهم، بعد أن أوقفتهم سلطات مدينة بني غازي.

وقال "حسن علي كامل" 56 سنة، والد "بدر" 30 سنة، و"محمد" 23 سنة اللذين كانا محتجزين هناك، إن العمال الـ6 جميعهم تواصلوا مع أسرهم وأبلغوهم بإخلاء سبيلهم، بعد احتجازهم لدى السلطات الليبية، لأسباب تتعلق بدخول البلاد بطريقة غير شرعية.

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وأضاف "عبدالناصر علي كامل" والد "جمال" 16 سنة، أحد العمال المحتجزين، إن العمال الـ6 بينهم 5 من أبناء قرية ساقية داقوف، وجميعم أبناء عمومة، والسادس من قرية العكايشة بالمركز نفسه، موضحًا أن نجله تواصل معه هاتفيًا وأكد له إخلاء سبيله وباقي المحتجزين، وأنه لم يتعرض لأي مضايقات أو أذى خلال مدة احتجازه، وسيباشر عمله اليوم السبت مع باقي زملائه.

يذكر أن المحتجزين الـ6 الذين جري إخلاء سبيلهم هم "محمد حسن علي كامل، بدري حسن علي كامل، جمال عبدالناصر علي كامل، محمد قاعود أبو العزايم مازن، وليد منتصر علي كامل" جميعهم من قرية ساقية داقوف، والسادس "محمود وحيد فتحي" من قرية العكايشة بمركز سمالوط.

وناشد أهالي المحتجزين، وزارة الخارجية بالتدخل للإفراج عن أبنائهم بعد أن فشلوا في الوصول للمكان الذي جرى احتجازهم فيه، على خلفية توقيفهم أثناء ذهابهم لأعمالهم بتهمة تواجدهم بصورة غير شرعية.