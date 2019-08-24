الخارجية الأردنية تعلن إطلاق سراح مواطن محتجز في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنه تم اليوم السبت إطلاق سراح مواطن أردني كان قد احتجز من قبل أشخاص مجهولين داخل الأراضي السورية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة عنه، إنه وبجهود مشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة المختصة تم إطلاق سراح المواطن الأردني الذي كان قد انقطع الاتصال به مع أهله منذ ١٢ الشهر الجاري.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مواطنون أردنيون لمشاكل في سوريا، حيث اعتقل عشرات الأردنيين بعد دخولهم الأراضي السورية، وقد أفرجت السلطات السورية عن عدد منهم، في حين ما يزال البقية رهن الاعتقال.
يذكر أن النظام السوري اعتقل أكثر من 30 مواطناً أردنياً منذ افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن نهاية عام 2018، قبل أن تفرج في وقت لاحق عن بضعهم وذلك بعد استدعاء الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة السورية في عمان وذلك للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين تم اعتقالهم من دون أسباب واضحة.
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