قادة أوروبيون يلتقون قبيل بدء قمة مجموعة السبع في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

التقى قادة أوروبيون من المشاركين في قمة مجموعة السبع قبل البداية الرسمية للقمة.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي من المقرر أن يقود عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.

كما عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات خاصة.

والتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون على مأدبة غداء غير أن الأمور بينهما ليست على مايرام ، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، دون تقديم أى إيضاحات .