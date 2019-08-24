بمشاركة 370 لاعبة.. كفرالشيخ تستضيف اللقاء الرياضي للفتاة والمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تستضيف اللقاء الرياضي المجمع للمراكز الرياضية للفتاة والمرأة.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن 120 لاعبًا من 6 محافظات هي كفرالشيخ، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، يشاركون في اللقاء الرياضي في ألعاب كرة اليد، وكرة الطائر، وتنس الطاولة، والعروض الرياضية، لمدة يومين في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2019.

كما يشارك 253 لاعبًا من أبناء 11 محافظة هي "كفر الشيخ، والجيزة، وشمال سيناء، والدقهلية، وبني سويف، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، ودمياط"، في اللقاء الرياضي، لمدة 4 أيام في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2019، في ألعاب (خماسي قدم، كرة طائرة، تنس الطاولة، وشطرنج)، بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم.