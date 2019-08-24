الخارجية الأردنية: الإفراج عن أردني احتجزه مجهولون في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح مواطن أردني كان قد احتجز من قبل أشخاص مجهولين داخل الأراضي السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان

القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إنه وبجهود مشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة المختصة تم إطلاق سراح المواطن الأردني الذي كان قد انقطع الاتصال به مع أهله منذ 12 أغسطس الجاري، الذين أبلغوا الوزارة عن اختطافه في الـ13 من أغسطس، لافتا إلى أنه تم تأمين عودته إلى ذويه.

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