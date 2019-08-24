تهديدات بقتل رئيس بلدة فرنسية استقبل لاجئين إيزيديين

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا حول تهديدات بالقتل طالت عمدة بلدة "ساتفون" بعد استقباله عائلات إيزيدية من العراق.

وأكد النائب العام في مدينة (تارن إي جارون) التي تتبعها بلدة (ساتفون) -وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن "تحقيقًا فُتح الأسبوع

الماضي، وقد كلفت قوات الدرك بإنجازه".من جهته، أكد عمدة البلدة، جاك تابارلي، أن سكان قريته البالغ عددهم 2240 شخصًا أبدوا موقفًا إيجابيًا جدًا تجاه فكرة استقبال اللاجئين، مضيفًا أنه سيمضي قدمًا في خطته الخاصة باستقبال أقلية عانت من جرائم تنظيم (داعش) الإرهابي.يشار إلى أن 31 امرأة إيزيدية وصلن رفقة أبنائهن، في 8 أغسطس الجاري إلى مدينة تولوز، في إطار برنامج يهدف إلى استقبال 100 عائلة إيزيدية في فرنسا؛ تنفيذًا لتعهد قدمه ماكرون للناشطة الإيزيدية الحائزة جائزة نوبل للسلام نادية مراد.