قبل قمة السبع الكبار.. رئيس وزراء بريطانيا يلتقي نظيره الكندي

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت بنظيره الكندي جاستن ترودو في مدينة "بياريتز" الفرنسية، وذلك قبيل بدء أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى. تناول المسؤولان - خلال اللقاء - عددًا من القضايا المهمة التي سيتم مناقشتها خلال القمة مثل التنوع البيولوجي وحرائق غابات الأمازون والتجارة وغيرها.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي. القضايا المهمة التي سيتم مناقشتها خلال القمة مثل التنوع البيولوجي وحرائق غابات الأمازون والتجارة وغيرها.وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

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