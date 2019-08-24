الرئيس الجزائري ينهي مهام المدير العام للأمن الوطني

عيّن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم السبت، أونيسي خليفة مديراً عاماً جديداً للأمن الوطني، خلفاً لعبد القادر بوهدبة الذي أُنهيت مهامه، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن البيان أن "عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة، عيّن اليوم السبت، أونيسي خليفة بصفته مديراً عاماً للأمن الوطني، خلفاً للسيد عبد القادر قارة بوهدبة، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".