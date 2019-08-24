عيّن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم السبت، أونيسي خليفة مديراً عاماً جديداً للأمن الوطني، خلفاً لعبد القادر بوهدبة الذي أُنهيت مهامه، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن البيان أن "عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة، عيّن اليوم السبت، أونيسي خليفة بصفته مديراً عاماً للأمن الوطني، خلفاً للسيد عبد القادر قارة بوهدبة، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري ينهي مهام المدير العام للأمن الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.